Elezioni, Berlusconi “Votare Forza Italia per il cambiamento”

Elezioni, Berlusconi “Votare Forza Italia per il cambiamento”

"Se vuoi cambiare davvero le cose per il tuo futuro devi votare assolutamente per Forza Italia". Così il leader del partito Silvio Berlusconi in un video sui social. sat/gtr