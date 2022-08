ROMA (ITALPRESS) – “Sul mio futuro vedremo, oggi parliamo del futuro del Paese che amiamo, del futuro dell’Italia. Mi hanno assalito tutti quelli del mio partito e di altri dicendo: è importante che lei si candidi, io ho detto che devo pensare un pò e poi decidiamo”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Radio24. “Noi non vogliamo creare ulteriore deficit, ma poichè governeremo per i prossimi 5 anni sono convinto che la crescita che produrremo ci consentirà ulteriore abbassamento della pressione fiscale anche al di sotto del 23%”, ha aggiunto. A chi gli domanda se la flat tax entrerà nel programma dei primi 100 giorni di governo ha risposto: “sì assolutamente, ne abbiamo discusso a lungo con i nostri alleati, questo è un punto fondamentale del nostro programma”. Inoltre “il nucleare pulito, i rigassificatori, il massiccio impiego di risorse per le energie rinnovabili sono nel nostro programma”.

