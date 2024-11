MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Bosch Power Tools supporta Italtrans Racing Team – Rally Division alla Dakar 2025, in programma dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita. Passione, talento e competenza sono qualità essenziali per affrontare una sfida difficile come la Dakar, dove l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. In questo tipo di competizione per eccellere sono necessari prestazioni di alto livello e innovazione tecnologica. Per questo, il team ha scelto di affidarsi ancora una volta agli elettroutensili della gamma Bosch Professional per tutte le operazioni di preparazione e riparazione del camion e montaggio del bivacco.

Forte dei risultati ottenuti nell’ultima edizione, conclusasi con un prestigioso settimo posto assoluto, il team Italtrans Racing conferma la sua partecipazione anche alla 47° edizione della gara più dura al mondo, unica nel suo genere nel settore del motorsport. Valore aggiunto di quest’anno, sarà la presenza di Danilo Petrucci, considerato “l’uomo dei quattro mondi”: si tratta infatti dell’unico pilota ad aver vinto almeno una gara in MotoGP, in MotoAmerica, in Superbike e alla Dakar. Questa, per lui, sarà la seconda esperienza al rally più conosciuto al mondo, dopo la partecipazione nel 2022 in sella a una moto con la quale ha conquistato una vittoria di tappa.

Un’impresa eroica quella della Dakar, per cui sarà fondamentale affidarsi ad utensili in grado di affrontare qualsiasi sfida: è il caso della gamma cordless BITURBO Bosch Professional, in grado di assicurare al team Italtrans Racing prestazioni al massimo livello in qualsiasi condizione di lavoro. Gli avvitatori a massa battente GDS 18V-1050 H e GDS 18V-1600 HC BITURBO Brushless e la gamma di utensili a batteria da 18 V, in combinazione con la serie di batterie ad elevate prestazioni ProCORE18V Professional, daranno prova delle loro doti di flessibilità, elevata autonomia, performance e affidabilità, per supportare il lavoro del team che affronterà questa impegnativa avventura nel deserto.

La gamma BITURBO, infatti, è concepita per garantire prestazioni estreme – anche superiori a quelle del filo – grazie alla combinazione di un nuovo potente motore Brushless, appositamente sviluppato per questi utensili, e delle batterie ad alte prestazioni ProCORE18V, che proprio nel deserto potranno dare il meglio di sé grazie alla tecnologia CoolPack 2.0 di gestione del calore, e alla compatibilità con tutta la gamma di elettroutensili e caricabatteria Bosch Professional della stessa classe di tensione. Bosch è il primo produttore al mondo ad aver portato i vantaggi della tecnologia “tabless” nelle celle delle batterie 18V per elettroutensili senza filo.

La batteria ProCore18V+ da 8,0 Ah aumenta ulteriormente l’autonomia della serie di batterie ProCore18V ad alte prestazioni di Bosch, offrendo ai professionisti del settore un ulteriore incremento di efficienza. La nuova ProCore18V+ da 8,0 Ah aumenta l’autonomia fino al 71% rispetto alla precedente batteria ProCore18V, mantenendo la stessa capacità.

Nei prossimi giorni il truck di Italtrans, che correrà con il nr. 608 verrà preparato e allestito, per poi partire alla volta dell’Arabia Saudita. La formazione che prenderà parte a questa prova è composta da Claudio Bellina (pilota) – alla sua 17° Dakar, Danilo Petrucci “Petrux” (copilota) e Marco Arnoletti (navigatore).

foto: ufficio stampa Bosch Italia

(ITALPRESS).