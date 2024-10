ROMA (ITALPRESS) – Il 14 ottobre 2024, presso l’Hilton Eur La Lama di Roma, si terrà un evento pubblico sull’innovazione alimentare e giornalismo d’eccellenza: EIT Food, in collaborazione con il Future Food Institute e UNARGA, ospiterà la cerimonia di consegna del Premio di Giornalismo Agroalimentare.

L’evento si terrà nella cornice di un appuntamento di rilevanza internazionale Next Bite: Building the future of food together, due giorni dove leader europei e internazionali esploreranno il futuro dei sistemi agroalimentari sostenibili, grazie ad un ricco palinsesto di incontri e attività. L’evento inizierà con una conferenza stampa esclusiva alle ore 10:00, durante la quale Richard Zaltzman, CEO di EIT Food, e Martina Burolo, Marketing Communications Manager di EIT Food, illustreranno l’evento di Next Bite, una piattaforma preziosa per fare rete con la più grande comunità internazionale dell’innovazione alimentare e ascoltare le ultime novità sugli sviluppi politici e imprenditoriali.

Durante la sessione, i giornalisti presenti avranno l’opportunità di porre domande dirette ai relatori, aprendo un dialogo sulle strategie per un futuro alimentare più sostenibile. A seguire si terrà la Cerimonia di Premiazione della V Edizione del Premio di Giornalismo per la Sostenibilità e l’innovazione Agroalimentare, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre cento opere di alto livello candidate. Il premio ha come obiettivo quello di riconoscere e premiare l’eccellenza nel giornalismo che esplora le sfide e le opportunità del settore agroalimentare europeo. Il significativo incremento delle candidature di quest’anno è un risultato che celebra la dedizione dei giornalisti italiani per il settore agroalimentare.

Il Premio di Giornalismo Agroalimentare di EIT Food viene organizzato ogni anno in Italia dal Future Food Institute con il patrocinio di UNARGA (Unione Nazionale delle Associazioni Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie Rinnovabili – gruppo ufficiale di specializzazione dei suddetti temi della Federazione Nazionale Stampa Italiana) e ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e il sostegno dai media partner: ITALPRESS, CiboToday e Centro Studi Assaggiatori.

Durante la cerimonia, i primi tre classificati riceveranno rispettivamente premi di 1.500 euro, 1.000 euro e 500.

La cerimonia sarà visibile in diretta sui canali social del Future Food Institute.

I giornalisti interessati ad accedere gratuitamente all’evento NEXT BITE che si terrà a partire dal 15 ottobre a Roma, possono scrivere un’email a: [email protected]

