"Nel corso degli anni SACE ha costantemente sostenuto le imprese italiane impegnate nell'export e negli investimenti in Egitto, dove siamo presenti dal 2019". Lo ha detto Alessandra Ricci, amministratore delegato di SACE in occasione del taglio del nastro dei nuovi uffici di Sistema al Cairo.

“Negli ultimi cinque anni abbiamo facilitato progetti infrastrutturali strategicamente importanti per lo sviluppo del Paese, investimenti ed esportazioni per circa 10 miliardi di euro, abilitando investimenti per ulteriori 20 miliardi di euro a sostegno della filiera Made in Italy, e questo conferma l’enorme interesse che le aziende italiane nutrono per il mercato egiziano e il nostro impegno al loro fianco – ha aggiunto Ricci -. Il nostro ufficio al Cairo fa dell’Italia l’unico paese in Europa a poter contare sulla presenza di una Export Credit Agency in questo Paese che per noi rappresenta un ponte di accesso all’Africa. Siamo pronti a continuare in questa direzione con il Piano Mattei, al fianco degli attori di sistema quali Cassa depositi e prestiti, Simest e ICE”.

