ROMA (ITALPRESS) – E’ stata ufficializzata con un protocollo d’intesa firmato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e dal presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri la collaborazione tra le due istituzioni per programmi e iniziative comuni sull’informazione e l’educazione ambientale, in relazione a progetti espositivi del museo. La firma è avvenuta oggi al dicastero di via Cristoforo Colombo.

In particolare, la sinergia sarà volta a promuovere iniziative artistico-culturali e di ricerca in materia ambientale e di sviluppo sostenibile, anche mediante la realizzazione di concorsi di idee, esposizioni, incontri, cicli di conferenze e l’organizzazione di spazi aperti per laboratori interattivi.

Come si legge nel testo del protocollo, “il ministero si impegna a garantire la coerenza delle iniziative concordate tra le parti sotto il profilo di una cultura ambientale e della transizione ecologica” e a “valutare ogni altra forma possibile di sostegno ai programmi di informazione ed educazione ambientale promossi dalla Fondazione Maxxi nonchè alle attività espositive che abbiano uno specifico e rilevante significato di promozione della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica, della tutela della biodiversità e del contrasto ai fenomeni di degrado degli ecosistemi”. Mentre il Maxxi si impegna tra l’altro a favorire, attraverso la propria programmazione, lo sviluppo e l’attuazione delle iniziative e dei progetti in materia.

Il protocollo ha una durata di due anni. Lo sviluppo delle iniziative connesse al protocollo avviene nei limiti delle risorse organizzative e finanziarie del ministero e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

