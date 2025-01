Editoria,accordo Italpress-ATA. Borsellino “Crescita in area Balcani”

TIRANA (ITALPRESS) - “Sono veramente felice e orgoglioso di questo ulteriore passo, perchè testimonia la crescita dell’Italpress a livello internazionale e soprattutto nell’area dei Balcani, area geografica e geopolitica sempre più importante". Lo ha detto Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’Italpress, in occasione della firma a Tirana, alla presenza dell’Ambasciatore Italiano Marco Alberti, di un accordo di collaborazione fra l’ATA, l’agenzia di stampa di Stato dell’Albania, e l’agenzia Italpress. "Questo ulteriore accordo con ATA - aggiunge - sicuramente ci aiuterà a crescere e a fornire ai nostri abbonati dei servizi sempre più di qualità e in presa diretta da un’area come quella dell’Albania e dei Balcani”. mrv/mgg/gtr