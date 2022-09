“Ritengo sia giunto il momento di promuovere una riforma organica che abbia l’obiettivo di proteggere davvero questo settore così nevralgico per la nostra democrazia. E ciò lo si può fare difendendo e promuovendo la qualità e la correttezza dell’informazione, il pluralismo informativo e la tutela di tutti i lavoratori, a partire dai non garantiti. Servirebbe lanciare una sorta di ‘bicamerale per l’informazione’ in cui riportare al centro del dibattito istituzionale e politico nazionale questi temi così importanti”. Così in un’intervista a “Prima”, Walter Verini, tesoriere del Pd e candidato al Senato, sul programma del partito per l’editoria. Secondo Verini per il Pd l’editoria giornalistica è strategica per irrobustire il sistema democratico e la crescita civile del Paese. “Questa consapevolezza – rileva – c’è nel programma del Pd. La nuova legislatura dovrà tradurre questa consapevolezza in atti e fatti concreti, da parte di Governo e Parlamento. Noi proponiamo, per esempio, l’istituzione del Fondo Nazionale per il pluralismo dell’informazione”. Poi, osserva: “Serve dare continuità alle iniziative intraprese in questa legislatura, unitamente a nuove misure urgenti da mettere in campo a sostegno del settore, ma, allo stesso tempo, occorre ripensare anche la cornice normativa entro cui operare nel futuro. Oggi i lavoratori di tutta la filiera stanno lottando contro una crisi senza precedenti. Sempre più spesso gli stessi editori faticano a trovare modelli di business capaci di compensare le perdite di copie e di pubblicità, e a far concretamente fronte all’aumento dei costi di produzione. Insomma, la situazione è così complessa e difficile che non credo possano bastare provvedimenti spot”.

