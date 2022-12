Editoria, Fontana “Italpress con professionalità da Palermo a Milano”

"Vedo sempre con grande favore l'allargamento di agenzie d'informazione perché mai come in questo periodo l'informazione è fondamentale e ha bisogno di agenzie serie, preparate e professionali perché è facilissimo, con comportamenti poco professionali indirizzare in modo non del tutto corretto l'opinione pubblica. Italpress è un'agenzia che con capacità e professionalità è riuscita ad avere successo nel nostro Paese, partendo da Palermo e arrivando a Milano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana nel corso dell'inaugurazione della sede milanese dell'Agenzia di Stampa Italpress. trl/mrv/gsl