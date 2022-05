Antonio Delfino, direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre, è stato eletto presidente nazionale dell’Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana) nel corso del Consiglio nazionale. “Sono onorato di questa elezione a presidente nazionale di Uspi e soprattutto – spiega Delfino – sono molto motivato a rappresentare migliaia di piccoli, medi e grandi editori della stampa periodica nelle occasioni richieste o che si renderanno necessarie. Assieme al segretario generale Francesco Saverio Vetere, storica e capace guida politica di Uspi, abbiamo un programma di lavoro decisamente interessante che guarda allo sviluppo delle professioni editoriali, in particolare nel campo del digitale, e al supporto e alla tutela dei tanti imprenditori che appassionatamente hanno fatto dell’editoria la loro stessa vita. E naturalmente – prosegue Delfino – ringrazio la mia azienda, Giuffrè Francis Lefebvre, e il mio gruppo di riferimento multinazionale Lefebvre Sarrut per avermi sostenuto in questa che si presenta come una nuova e importante sfida di carattere editoriale, culturale, economico e sociale in un periodo di grandi cambiamenti strutturali e concettuali nella gestione strategica del mestiere di editore”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Uspi-

