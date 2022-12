MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A., riunitosi oggi, preso atto delle dimissioni rassegnate da Jean-Bernard Lèvy, ha nominato per cooptazione Luc Rèmont amministratore della società.

Luc Rèmont, in quanto cooptato dal Consiglio di Amministrazione, resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti, come previsto dalla legge. Lo stesso ha dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina.

Il curriculum vitae di Luc Rèmont e a disposizione del pubblico sul sito www.edison.it.

– foto ufficio stampa Edison –

(ITALPRESS).