La commissione Lavori pubblici, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia) ha ascoltato i vertici dell’Agenzia Area sul Dl n.221 e le altre Proposte di legge presentate in materia di edilizia residenziale pubblica.

I responsabili dell’Agenzia regionale (il commissario straordinario Adamo Pili, il direttore generale Cristian Filippo Riu ed il funzionario Gian Valerio Sanna) hanno consegnato alla commissione un documento con una serie di proposte innovative riguardanti sia il rilancio dell’azienda che la sua “missione” nella società sarda.

Per quanto riguarda l’azienda, che in Sardegna gestisce circa 24.000 alloggi e 1800 immobili non residenziali e nello stesso tempo affronta una realtà anche normativamente molto complessa con 718 occupazioni abusive ed una crescente morosità, i problemi più importanti sono quelli del personale, notevolmente al di sotto della media delle aziende del settore, e di un quadro economico piuttosto debole, caratterizzato dalla riduzione delle uniche fonti di entrata (i canoni) e dall’aumento dei costi per manutenzioni, morosità e contenziosi legati alle occupazioni abusive.

In sintesi, le principali proposte illustrate alla commissione riguardano: la possibilità, per i nuovi inquilini di alloggi liberati e riassegnati, di effettuare a loro carico gli interventi di manutenzione/ristrutturazione detraendoli dall’affitto, la riduzione delle morosità (e l’accelerazione delle procedure di sfratto per inadempimento) attraverso la collocazione temporanea in alloggi “di transito”, un Piano straordinario di nuovo patrimonio Erp (edilizia residenziale pubblica) da acquisire sul mercato senza ulteriore consumo del territorio, costituito da immobili con la caratteristiche Erp anche da ristrutturare ma con costi allineati alle manutenzioni del patrimonio pubblico, una disciplina specifica per la gestione del patrimonio “non residenziale”, l’introduzione di una clausola “bonus-malus” sulla tenuta dell’alloggio.

(ITALPRESS)

