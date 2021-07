Luigi Filippo Ecuba è entrato a far parte del Gruppo Tim. Gli è stata affidata la funzione Contents di Timvision and Entertainment Products, guidata da Antonella Dominici, lavorando così nel team Brand strategy, media & multimedia entertainment guidato da Luca Josi. Ecuba, 49 anni, nell’ultimo periodo ha svolto attività di tipo consulenziale (anche per Dazn), dopo aver concluso nel luglio 2020 l’esperienza in Fc Internazionale, iniziata l’anno precedente come responsabile del brand e della Media House. Ma Ecuba vanta una lunga carriera iniziata nel 1997 a Londra in Bloomberg, come reporter e conduttore di news a tema finanziario. Nel 2000, a Parigi, presso Eurosport (all’epoca gruppo TF1) il primo incarico importante con la direzione di eurosport.com, in uno dei primi contesti Digital d’Europa. Tre anni dopo entra in Sky con il ruolo di caporedattore alla messa in onda e anchor, presso Sky TG24 e nel 2008 viene a far parte del management team per il lancio di Sky Sport24. L’esperienza che fa propria ne progetti di startup lo portano prima a New York in News Corporation – nel 2010 – per il programma NewsCore (agenzia del gruppo per content delivery) poi nel 2011 a Monaco di Baviera in Sky Deutschland, dove Ecuba coordina il lancio di Sky Sport News. Nel 2012 – sempre presso Sky Germania – assume l’incarico di Product & Content Marketing Director, mentre nel 2016 l’addio al gruppo capitanato dai Murdoch e l’ingresso in Discovery come Senior Director Sports Southern Europe. A Lui la gestione di Eurosport (linear, digital/social, acquisition e Marketing) su Spagna, Italia e Portogallo.

(ITALPRESS).