ROMA (ITALPRESS) – Nel cuore pulsante dell’America Centrale, il Guatemala si sta consolidando come una destinazione emergente degli investimenti nell’economia digitale, distinguendosi nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), dell’Intelligenza Artificiale (AI) e del trasferimento tecnologico. Con un ambiente economico favorevole e un’infrastruttura tecnologica in espansione, il paese offre significative opportunità per gli investitori internazionali desiderosi di esplorare i mercati in crescita. Il Guatemala presenta una notevole stabilità macroeconomica con una solida gestione fiscale e monetaria. Con riserve internazionali pari a 20,01 miliardi di dollari, le più grandi dell’America centrale a dicembre 2022, e un debito sovrano che rappresenta solo il 29,3% del PIL, il paese gode di un tasso di cambio stabile (7,75 Q per 1 dollaro USA). La forte spesa per consumi finali delle famiglie, che ha raggiunto gli 83,2 miliardi di dollari, integra un contesto economico robusto. La politica economica favorevole e la stabilità politica hanno migliorato il clima degli investimenti, creando un terreno fertile per la crescita dell’economia digitale.

Il Guatemala ha registrato una crescita significativa nel settore ICT, con un valore di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari nel 2023 e una crescita annua prevista dell’8%. Nel 2022, le esportazioni di prodotti e servizi ICT hanno raggiunto i 622,6 milioni di dollari, mentre le importazioni hanno totalizzato 313,5 milioni di dollari, evidenziando un forte trend di crescita nel mercato internazionale. Il settore ha generato 15.841 posti di lavoro nel 2019, con un’erogazione di 1.476,9 milioni di euro in salari.

Il settore dell’intelligenza artificiale in Guatemala sta decollando con iniziative governative e private che cercano di promuovere l’innovazione. La recente creazione di centri di ricerca e collaborazione, come il Guatemala AI Innovation Center, sottolinea l’impegno del Paese nello sviluppo di soluzioni intelligenti. L’adozione dell’intelligenza artificiale nel paese ha avuto impatti significativi nei settori chiave come quello bancario, assicurativo, agricolo e sanitario. L’intelligenza artificiale sta trasformando i processi e migliorando la sicurezza e l’efficienza in vari settori come l’analisi dei dati, l’automazione, l’apprendimento automatico e altro ancora. Il Guatemala beneficia di una posizione geografica strategica e di un fuso orario favorevole, offrendo vantaggi competitivi nella fornitura dei servizi tecnologici. La crescente domanda di servizi di web hosting, e-commerce e creazione di contenuti digitali sta guidando le opportunità di investimento nelle infrastrutture tecnologiche. Nel 2021, il 23% dei progetti di investimento registrati da” fDi Markets” riguardavano il settore software e IT.

Pertanto, con un’economia forte, un ambiente favorevole agli investimenti e un settore ICT in espansione, il Guatemala rappresenta un’opportunità inestimabile per gli investitori interessati all’economia digitale. La stabilità economica, l’adozione dell’intelligenza artificiale e il sostegno del governo creano un quadro ideale per la crescita e lo sviluppo in questo dinamico settore.

Non perdere l’opportunità di prendere parte alla trasformazione digitale in Guatemala!

In collaborazione con la Fiera “We Make Future” di Bologna e l’organizzazione FondiExport, CAMCIG, e AGEXPORT, La Camera di Commercio e Industria Italo-Guateamelteca organizza due giornate di B2B nel settore ICT, Informatica, AI e trasferimento tecnologico Il 7 e l’8 di novembre 2024 in formato ibrido si terrà il primo incontro per la creazione di nuove importanti partnership in uno dei più importanti settori dell’economia.

Partecipazione sia in forma presenziale che virtuale, iscrizioni entro il 4 novembre 2024.

– foto ufficio stampa camcig.org –

(ITALPRESS).