Ecobonus, un miliardo per il nuovo piano incentivi auto

ROMA (ITALPRESS) - Via libera agli incentivi auto 2024. La nuova piattaforma per il servizio di prenotazione per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti sarà attiva dal 3 giugno. Per Ecobonus 2024, misura promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono disponibili risorse pari a 950 milioni a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli per l’anno in corso, per un totale di un miliardo. Tra le novità, previsti contributi proporzionali alla classe ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5. /gtr