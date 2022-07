ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 74 anni, l’attore Roberto Nobile. Veronese di nascita ma ragusano d’origine e romano di adozione, ha lavorato per quasi quarant’anni nel cinema e nella televisione. Nel corso della sua carriera ha collaborato con registi come Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti ed Ermanno Olmi.

Ha ottenuto la popolarità in tv grazie ai ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Polizia e di Nicolò Zito nel Commissario Montalbano. Ha inoltre scritto nel 2008 il libro Col cuore in moto.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

