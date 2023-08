BRESCIA (ITALPRESS) – È morto, a Brescia, Idris, noto al grande pubblico grazie alla trasmissione Quelli che il calcio. Edrissa Sanneh, questo il nome completo, originario del Gambia, aveva 72 anni. I suoi esordi come giornalista sportivo risalgono al 1977 per RTV-Radio televisione bresciana. Ha partecipato anche all’Isola dei Famosi nel 2005. Tifoso della Juventus, la sua immagine è stata consacrata in anni di apparizioni alla popolare trasmissione televisiva Quelli che il calcio. Nel 1990 ha intrapreso anche la carriera di attore, nel film “Bianco e nero” di Fabrizio Laurenti. Nel 1999 ha partecipato al film “Tifosi” di Neri Parenti.

