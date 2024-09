PALERMO (ITALPRESS) – È morta il 9 settembre nella sua casa di Palermo a seguito di un male incurabile, circondata dall’affetto dei figli e dei familiari, Maria Mattarella, segretario generale della Regione Sicilia. Aveva 62 anni. Lascia due figli Giovanni e Piersanti. Nel 2015 aveva perso prematuramente il marito, Alessandro Argiroffi, professore di Filosofia del Diritto all’Università di Palermo. Avvocato, capo dell’ufficio legale della Regione, prima di diventarne segretario generale,

Maria era la secondogenita di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, ucciso da un killer mai identificato sotto casa il 6 gennaio 1980. Al momento dell’attentato

si trovava in auto con il padre, insieme al resto della famiglia. All’epoca aveva appena compiuto 18 anni.

Da sempre molto legata allo zio, l’attuale presidente della Repubblica, gli amici la ricordano per il carattere determinato e insieme dolce, per la finezza d’animo, per la serenità di fondo, nonostante le dure prove che la vita le aveva riservato. Una serenità che le proveniva anche da una fede solida e profonda.

