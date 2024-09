LONDRA (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 89 anni, Maggie Smith. Nel 1970 ha vinto l’Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione ne La strana voglia di Jean, mentre nel 1979 si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice non protagonista per California Suite.

Negli anni 2000, l’attrice britannica ha continuato a ottenere successo di pubblico, con la sua interpretazione di Minerva McGranitt nella saga cinematografica di Harry Potter (2001-2011) e con quella di Violet Crawley, la contessa madre di Grantham nella serie televisiva Downton Abbey (2010-2016) e nei due successivi film.

