ROMA (ITALPRESS) – La stagione di Paulo Dybala può virtualmente considerarsi conclusa. La Roma ha fatto sapere in una nota che l’attaccante argentino “si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!”, si legge nel comunicato della società giallorossa che però non fornisce ulteriori informazioni sui tempi di recupero.

IL MESSAGGIO DI DYBALA SUI SOCIAL

“Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni – sono state invece le parole dell’attaccante giallorosso su Instagram – ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo! Forza Roma e Vamos Argentina!”.