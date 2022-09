Duro colpo alla ‘Ndrangheta, 202 misure cautelari e sequestri di beni

Maxi operazione contro la 'Ndrangheta a Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale. Carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza, in collaborazione con lo Scico di Roma, hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di 202 persone. Sequestrati beni per un valore stimato in oltre 72 milioni di euro. vbo/gtr