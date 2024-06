ROMA (ITALPRESS) – Duplice operazione finalizzata al contrasto dei reati legati allo spaccio e alla detenzione di droga da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio, a Roma. Il primo intervento è stato effettuato all’interno della stazione Termini, dopo che i poliziotti hanno scoperto che un 40enne della Tanzania, residente a Napoli, era solito partire dal capoluogo campano per recarsi nella capitale per spacciare droga.

Gli agenti, all’arrivo del treno regionale proveniente da Napoli, una volta individuato il sospettato, lo hanno fermato mentre scendeva dal convoglio. L’uomo ha consegnato uno zaino, all’interno del quale sono stati trovati oltre due etti di eroina. L’indagato è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Un’altra operazione in via Giovanni Battista Valente ha portato al fermo di un 44enne italiano. L’uomo è stato bloccato mentre usciva dalla propria abitazione con una voluminosa busta tra le mani, poco prima di salire in auto. All’interno c’erano sei panetti di hashish. Mentre altri cinque panetti sono stati trovati all’interno dell’appartamento. I poliziotti oltre alla droga, complessivamente più di 1 chilo di hashish, hanno sequestrato anche 600 euro.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

