ROMA (ITALPRESS) – Nella seconda parte della stagione, la Formula 1 tornerà nel continente americano per tre fine settimana di gara consecutivi in altrettanti Stati, dal 20 ottobre al 5 novembre. Si tratta dei Gran Premi degli Stati Uniti, di Città del Messico e di San Paolo del Brasile per i quali Pirelli ha comunicato oggi ai team le mescole disponibili. Due sono le conferme e una la novità per questa tripletta. Le conferme sono quelle per i circuiti di Austin e di Interlagos, dove saranno utilizzate la C2 come P Zero White hard, la C3 come P Zero Yellow medium e la C4 come P Zero Red soft. Per l’appuntamento nella capitale messicana si è invece scelto di fare uno step rispetto allo scorso anno, scegliendo il tris più “morbido”, quello composto dalla C3 come P Zero White hard, dalla C4 come P Zero Yellow medium e dalla C5 come P Zero Red soft. Sul circuito intitolato ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez sarà inoltre provata anche una nuova versione della C4, con l’obiettivo di introdurla nel 2024. Le modalità del test saranno le stesse seguite venerdì scorso a Suzuka, dove è stata provata una nuova versione della C2: le squadre riceveranno due set in più per ciascun pilota di questa mescola sperimentale e potranno utilizzarli a loro piacimento nelle due ore di prove libere del venerdì. I fine settimana delle altre due gare americane saranno invece caratterizzati dal formato Sprint, che prevede il venerdì un’ora di prove libere e la sessione di qualifica per il Gran Premio, il sabato la Sprint Shootout per determinare la griglia di partenza della gara “corta” del pomeriggio e la domenica il piatto principale, il Gran Premio. Per il Circuit of the Americas di Austin si tratterà di un debutto di questo formato alternativo, mentre Interlagos è ormai abbonato, avendo ospitato la gara Sprint già nel 2021 e nel 2022.

