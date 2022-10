ROMA (ITALPRESS) – Quest’anno Bosch celebra due importanti anniversari relativi ad altrettanti prodotti che hanno segnato la storia. Robert Bosch intuì subito che l’eccezionale efficienza dei motori diesel li rendeva adatti per i veicoli a motore. Quei motori, però, avevano grandi difficoltà nelle partenze a freddo. La candeletta Bosch, entrata in produzione nel 1922, offrì la soluzione spostando il preriscaldamento del motore all’interno della camera di combustione. Sempre cento anni fa, Bosch avviò anche la produzione delle batterie di avviamento a Feuerbach, un sobborgo di Stoccarda, inizialmente per le moto e, dal 1927, per le auto.

Da 100 anni ormai, le candelette e le batterie di avviamento fanno parte di quei prodotti che Bosch migliora costantemente, generalmente in collaborazione con le case costruttrici. La prima candeletta unipolare di Bosch presentava ancora l’isolamento in mica con il filamento esposto. Oggi, la tecnologia Duraterm e la tecnologia di riscaldamento in ceramica con brevi fasi di preriscaldamento e lunghe fasi di post-riscaldamento assicurano l’efficienza del carburante e un lungo ciclo di vita. Con le candelette Bosch DuraSpeed, dotate di un elemento riscaldante in ceramica, l’avviamento a freddo richiede meno di due secondi. Il tempo di riscaldamento del motore diesel è ormai un ricordo del passato. Inoltre, le moderne candelette svolgono un ruolo fondamentale anche per la pulizia del filtro antiparticolato. Il calore prodotto dalle candelette contribuisce alla rigenerazione del filtro. I filtri antiparticolato del diesel raccolgono la fuliggine contenuta nello scarico. Inoltre, per evitare che il filtro si intasi, la fuliggine raccolta deve essere bruciata periodicamente.

