Ducati presenta il nuovo Scrambler 1100 Dark PRO, il modello di accesso alla gamma 1100 della Land of Joy. Realizzato con l’obiettivo di trasmettere a pieno alcuni elementi tipici del brand Scrambler, come la purezza, l’essenzialità e il senso di libertà, il modello 1100 Dark PRO è disponibile nella colorazione Dark Stealth e costituisce una base di partenza perfetta per una personalizzazione che assecondi la creatività e il gusto personale del suo possessore. La gamma rappresenta la scelta ideale per chi ama viaggiare non solo in città, ma anche al di fuori dei centri urbani, magari in compagnia di un passeggero, grazie al motore da 1.079 cm3 caratterizzato da una coppia generosa disponibile sin dai bassi regimi e al serbatoio da 15 litri che consente di affrontare con comodità anche i viaggi più lunghi. Lo Scrambler® 1100 Dark PRO possiede lo stesso design iconico e originale degli altri due modelli della gamma, Scrambler 1100 PRO e Sport PRO, e si distingue dai suoi “fratelli maggiori”, oltre che per la colorazione in nero opaco con parti in alluminio anodizzato naturale, per la personalizzazione con specchi retrovisori in stile classico.

Sul piano dell’elettronica la new entry della Land of Joy è dotata, al pari degli altri modelli della famiglia 1100 PRO, di Ducati Traction Control (DTC), calibrato appositamente per il modello, e di ABS Cornering, che garantisce il massimo della sicurezza e dell’agilità in ogni tipo di curva. Inoltre, i tre Riding Mode di serie (Active, Journey e City) aiutano anche i motociclisti meno esperti a trovare il giusto equilibrio nell’uso delle componenti elettroniche, scegliendo il proprio stile di guida. Il nuovo Scrambler 1100 Dark PRO è disponibile in tutti i concessionari Ducati e Scrambler Camp da ottobre 2020 al prezzo di 12.490 euro. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito Scrambler Ducati.

(ITALPRESS).