BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Ducati ha presentato il nuovo Monster SP: una versione pensata per esaltare il divertimento, grazie a una dotazione tecnica perfetta per chi ama la guida sportiva. Questo modello è caratterizzato da una serie di componenti pregiate in grado di rendere la moto ancora più leggera, efficace e divertente nella guida sportiva, oltre che più aggressiva dal punto di vista estetico. L’indole sportiva del Monster SP si coglie al primo sguardo grazie alla livrea che riprende i colori delle Desmosedici GP 2022 del team ufficiale , all’anodizzazione dorata della forcella O’hlins NIX30 e alla presenza del silenziatore omologato Termignoni di serie. Dettagli di particolare pregio sono la sella in colore rosso, che si integra nella vista laterale con il codino, il logo Monster SP sul coperchio sella passeggero e il logo Ducati sul serbatoio, più grande e ispirato alla grafica della Panigale V4. Questa versione possiede migliori prestazioni in frenata, trasferimenti di carico ridotti, incrementata capacità di chiudere le traiettorie e maggiore precisione in tutte le fasi di guida.

Le sospensioni O’hlins completamente regolabili, con la forcella più leggera di 0,6 kg rispetto a quella adottata su Monster e Monster +, accrescono il feeling, oltre ad aumentare la luce a terra e di conseguenza l’angolo di piega. Il sistema di sospensioni conta anche su una taratura più sportiva, che migliora le qualità dinamiche del Monster SP nella guida sul misto stradale e apre alla possibilità di divertirsi anche fra i cordoli di un circuito. Sempre in questa direzione, il potenziamento dell’impianto frenante con pinze Brembo Stylema e flange in alluminio per i dischi freno anteriori da 320 mm (più leggere di 0,5 Kg rispetto alla dotazione del Monster) rende il Monster SP più performante in staccata ma, allo stesso tempo, più agile grazie alla riduzione dell’inerzia all’avantreno.

L’alleggerimento generale della moto passa anche dall’adozione di una batteria agli ioni di litio, che porta il risparmio complessivo a circa 2 kg in ordine di marcia rispetto al modello standard, già riferimento della categoria per leggerezza, nonostante l’aggiunta di componenti quali l’ammortizzatore di sterzo e il cupolino. Le potenzialità sportive del Monster SP vengono ulteriormente esaltate proprio dall’ammortizzatore di sterzo, che migliora stabilità in accelerazione e percorrenza di curva, oltre che dalla presenza in primo equipaggiamento degli pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV. Inoltre, l’elettronica vede una ricalibrazione generale di tutti i Riding Mode, e quindi di tutti i controlli elettronici, per sfruttare al meglio le modifiche apportate alla ciclistica, insieme all’arrivo del nuovo Riding Mode Wet, pensato per offrire una maggior sicurezza sui fondi bagnati. La dotazione di serie comprende ABS Cornering, Ducati Traction Control e Ducati Wheelie Control, tutti regolabili su diversi livelli di intervento. Il carattere sportivo del nuovo Monster SP è sottolineato anche dal Launch Control che assicura partenze fulminee. Questa dotazione da moto top di gamma permette al Monster SP di esprimere in sicurezza le proprie performance. I Riding Mode Sport, Road e Wet consentono di plasmare il carattere del Monster secondo i gusti e le necessità del pilota. Tutto è facilmente gestibile attraverso i comandi al manubrio e il cruscotto TFT a colori da 4,3″, caratterizzato da una grafica racing che riprende quella della Panigale V4, con un grande contagiri e una serie completa di informazioni sulla sinistra, fra cui quella della marcia inserita. Il Ducati Monster SP arriverà nelle concessionarie della rete Ducati a partire da gennaio 2023, anche in versione depotenziata per la guida con patente A2.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Ducati-

