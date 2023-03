ROMA (ITALPRESS) – Secondo record assoluto consecutivo di partecipanti – superati i 2.000 iscritti – per i campionati italiani di Imola, in programma sabato 1 e domenica 2 aprile all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un nuovo risultato numerico esaltante dopo quello fatto registrare in occasione dei Tricolori di Duathlon Cross di Triuggio e che conferma come il lavoro di squadra avviato dalla Federazione Italiana Triathlon stia portando ad una crescita costante del numero di praticanti e del livello tecnico delle competizioni.

Le gare di Imola prevedono l’assegnazione dei titoli tricolori assoluti di Duathlon Sprint, di quelli Under 23 e di quelli Age Group. Altri titoli italiani che saranno assegnati sono quelli di Staffetta 2×2 e di Paratriathlon Super Sprint, oltre alla Coppa Crono. I Campionati Italiani di Imola potranno essere seguiti, oltre che dalle tribune dell’Autodromo, anche in diretta streaming sui canali internet della Federazione Italiana Triathlon.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com