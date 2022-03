OMA (ITALPRESS) – Megan Thee Stallion si unisce alla popstar Dua Lipa nel nuovo singolo “Sweetest Pie” in uscita oggi , tratto dal nuovo album di Megan Thee Stallion in uscita prossimamente. Rilasciato proprio nel Women’s History Month, il singolo è una collaborazione esplosiva tra due delle donne più influenti dell’industria musicale, e il loro primo del 2022. “Sweetest Pie” è un brano delizioso e sexy, che celebra le donne come premio, in qualsiasi forma significhi per loro. Il brano è stato rilasciato

insieme al video ufficiale, diretto da Dave Meyers e prodotto da Freenjoy. Megan sarà anche ospite dell’ultimo episodio del podcast Dua Lipa: At Your Service. Dua e Megan trattano di come è nato il brano, insieme al loro attivismo, di come Megan utilizza la sua piattaforma per promuovere la protezione delle donne di colore,

della necessità delle artiste di supportarsi a vicenda e dell’importanza di combattere la misoginia che ancora esiste nell’Hip-Hop e nell’industria musicale in generale, il tutto essendo la ‘ultimate Hot Girl’.

(ITALPRESS).

