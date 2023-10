ROMA (ITALPRESS) – Una rivoluzione nel mondo automotive. DS Automobiles è il primo marchio a integrare onboard ChatGPT, il più noto modello di intelligenza artificiale generativa. ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale generativa. Questa tecnologia utilizza modelli linguistici per comprendere e produrre un’interazione naturale e fluida. Apprendendo da enormi quantità di dati, ChatGPT è in grado di rispondere a un’impressionante varietà di domande e di fornire informazioni accurate e pertinenti. L’integrazione di ChatGPT con DS Iris SYSTEM, disponibile su tutta la gamma DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, consente agli utenti di vivere un’esperienza di conversazione rivoluzionaria, di accedere a informazioni utili e di effettuare un’ampia gamma di operazioni. In una DS, lo standard di riferimento per i chatbot assume una nuova dimensione diventando un assistente digitale dedicato all’esperienza di viaggio.

Integrato con DS Iris System, ChatGPT offre una nuova dimensione di interazione… E se gli chiedeste di indicarvi i luoghi culturali o artistici da visitare durante un viaggio a Bordeaux, di elencarti le opere più belle conservate al Museo del Louvre, di inventare un quiz sul vostro argomento preferito o perfino di creare una storia per bambini per intrattenerli durante un viaggio? Tutte queste idee e molto altro ancora possono ora diventare argomenti di conversazione con il riconoscimento vocale Iris grazie al supporto dell’intelligenza artificiale ChatGPT su tutti i modelli DS Automobiles dotati di DS Iris System. Per utilizzare ChatGPT, è dire “OK Iris” o premendo l’apposito pulsante sul volante. L’interazione vocale con il chatbot inizia in tutta sicurezza, senza che sia necessario distogliere lo sguardo dalla strada o le mani dal volante.

“La nostra mission in DS è fornire ai clienti un’esperienza a bordo unica. In veste di pionieri nell’integrazione di ChatGPT nel mondo automotive, stiamo rendendo accessibile un’intelligenza artificiale generativa che è fluida, intuitiva e coinvolgente, trasformando ogni percorso in un viaggio unico. Si tratta di una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato, parte di una delle più grandi trasformazioni sociali del XXI secolo” ha detto

Olivier François, Direttore di DS Automobiles. “Pur conoscendo tutti i meccanismi interni e i calcoli binari che consentono a ChatGPT di interagire con l’utente, è piuttosto affascinante vedere come funziona questo modello di intelligenza artificiale conversazionale. La sua capacità di interagire è sicuramente una delle applicazioni più sorprendenti dell’IA dell’ultimo anno a livello globale. Da quando ChatGPT è disponibile, abbiamo lavorato per integrarlo nei nostri sistemi e siamo felici di essere i primi a offrire questa innovazione in Europa. Questo sviluppo fa parte dell’obiettivo strategico di Stellantis delineato dalla strategia Dare Forward 2030” ha aggiunto Yves Bonnefont, Chief Software Officer Stellantis.

DS Automobiles inaugura in Stellantis la fase pilota “SoundHound AI powered by ChatGPT per valutare la customer experience delle prime 20.000 richieste. L’integrazione di ChatGPT in DS Iris SYstem è offerta senza costi aggiuntivi per un periodo di sei mesi se l’abbonamento viene sottoscritto tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024 su DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9. Questa funzione, attivabile istantaneamente da remoto, è disponibile su tutti i modelli DS dotati di DS Iris System in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, nella lingua di questi Paesi.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).