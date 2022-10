PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Basata sul modello Rivoli +, DS 9 Opèra Première mette in mostra l’incredibile esperienza del lusso francese con un nuovo esclusivo interno progettato e rivestito dalle donne e dagli uomini del team Colours and Materials e dai maestri tappezzieri DS Automobiles, con sede nella regione di Parigi. Incarnazione dell’eccezionale finitura, gli interni sono impreziositi da una deliziosa pelle Nappa color Grigio Perla su tutto il cruscotto e i pannelli delle portiere, intervallati da sottili cuciture Point Perle. I sedili dell’iconico rivestimento a cinturino sono rivestiti in Nappa Color Grigio Perla in linea con le finiture. Intorno al tetto apribile e all’interno di tutti i montanti delle porte, il rivestimento in Alcantara Pebble Grey crea un’atmosfera dolce e tranquilla, dove i colori sono elegantemente abbinati.

Tra i quattro colori disponibili, oltre a Nero Perla, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Blu Imperiale e Bianco Perla, il colore (Viola Ametista fa la sua comparsa su DS 9. Allo stesso tempo sofisticata e incantevole, questa alternativa scura, riflette sottili accenni di viola per un risultato distintivo. Questo colore audace e insolito assorbe e gioca con la luce per dare vita e migliorare la silhouette elegante di DS 9. I badge speciali sulle porte anteriori completano l’aspetto esclusivo.

Trasformata in Francia dal team DS Performance, DS 9 E-Tense 4×4 360 Opèra Première rappresenta la migliore tecnologia DS Automobiles. Con un motore a benzina PureTech 200 e due motori elettrici con 81 kW (110 cavalli) all’anteriore e 83 kW (113 cavalli) al posteriore, oltre a impostazioni speciali, DS 9 E-Tense 4×4 360 Opèra Première ha prestazioni di prima classe (0-100 km/h in 5,6 secondi, 1.000 metri start-stop in 25,0 secondi) con emissioni di CO2 limitate a 35 g/km.

Per un’autonomia estesa, DS 9 E-Tense 250 Opèra Première presenta un motore PureTech da 200 benzina e un motore elettrico da 81 kW (110 cavalli) collegato a una batteria da 15,6 kWh. L’autonomia a emissioni zero è fino a 73 chilometri sul ciclo combinato WLTPe 83 chilometri sul ciclo urbano WLTP. Le emissioni di CO2 sono valutate a 23 g/km con un consumo di carburante di 1,0 litri / 100 km. Oltre all’equipaggiamento già di serie su DS 9 Rivoli+, tra cui lo smorzamento controllato DS Active Scan Suspension, la guida semi-autonoma DS Drive Assist livello 2 e i proiettori rotanti DS Active LED vision, DS 9 Opèra Première è integrata con altre tecnologie standard come DS Night Vision, l’Extended Safety Pack, DS Park PILOT, il tetto apribile elettrico con deflettore antivento motorizzato, il sistema audio FOCAL Electra, il DS Lounge Seats Pack e l’allarme con deadlocking e porte elettriche a prova di bambino.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).