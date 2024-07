Droga via mare dalla Spagna, arresti in Puglia

TRANI (ITALPRESS) - Quarantasette persone sono state raggiunte da ordinanza di misura cautelare in Puglia. Di queste, 31 sono finite in carcere, 8 agli arresti domiciliari e 8 con divieto di dimora nel proprio comune. È questo il risultato dell'operazione "Oltremare" dei carabinieri di Trani. I 47 indagati, residenti a Trani, Bisceglie e paesi limitrofi, sono accusati, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, di cui si approvvigionavano, via mare, direttamente dalla Spagna. col4