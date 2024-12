ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Santa Marinella hanno arrestato un 24enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato è stato trovato in possesso di 600 grammi di hashish e qualche dose di cocaina, occultati in un doppiofondo dietro la lavatrice. L’arrestato è stato accompagnato in carcere.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

