Draghi “Sassoli ha custodito e difeso i valori europei”

"I valori a noi cari non sono indistruttibili, ha ricordato Sassoli in un suo discorso recente. Nella sua vita, li ha custoditi, difesi, promossi. Ora tocca a noi tutti continuare a farlo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo alla commemorazione alla Camera per David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo scomparso all'età di 65 anni. sat/gtr (fonte video: Camera dei deputati)