ROMA (ITALPRESS) – “Oggi spetta a tutti noi aiutare l’Ucraina a rinascere. A Kiev ho ribadito che l’Italia vuole l’Ucraina nell’Ue, non tutti gli Stati membri la vogliono”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell’aula del Senato, in merito alle comunicazioni in vista del consiglio europeo del 23-24 giugno. “L’allargamento dell’Ue ha dato pace e stabilità”, ha aggiunto.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).