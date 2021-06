“La vaccinazione eterologa funziona: io stesso martedì sono prenotato per fare l’eterologa. Ho più di 70 anni, la prima AstraZeneca che ho fatto ha dato una risposta di anticorpi bassa e mi si consiglia di fare l’eterologa. L’etereologa funziona per me e funziona per quelli che hanno meno di 70 o 60 anni”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa. “Non c’è motivo che ci sarà un rallentamento, anzi ci sarà maggiore libertà di scelta, quindi non c’è motivo per temere un rallentamento della campagna vaccinale”.

“Domani inoltrerò una richiesta formale al Cts perché ci dica se possiamo togliere la mascherina all’aperto o no. Molti paesi hanno tolto l’obbligo della mascherina all’aperto”.

(ITALPRESS).