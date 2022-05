BRUXELLES (ITALPRESS) – “Il momento di massimo impatto di tutte le sanzioni fin qui approvate sulla Russia sarà da questa estate in poi”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles. “L’accordo è stato un successo, era impossibile immaginare di essere uniti su un embargo di circa il 90 per cento del petrolio russo solo qualche giorno fa, non era credibile un successo completo”. “Le sanzioni dureranno per molto tempo”, sottolinea.

-foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

