Governo Draghi alla prova del voto di fiducia in Parlamento. Stamani alle 10 il presidente del Consiglio è atteso in Senato per le sue dichiarazioni programmatiche. Alle 12.30 riprenderà il dibattito in Aula e la “chiama” dei senatori per la votazione è in programma per le 22. Domani tocca alla Camera: Draghi si presenterà a Montecitorio per ottenere la fiducia.

