MILANO (ITALPRESS) – Si svolge oggi e domani a Madesimo, durante la Terza Tappa di Coppa Italia di DownHill, la seconda edizione del “Trofeo Regione Lombardia” sempre di DownHill. Il Trofeo, ha recentemente ottenuto anche il Patronato da parte della Regione, che ne ha così riconosciuto il valore e la rilevanza in ambito sportivo. “Si tratta di un’importante challenge regionale riservata ad una specialità del ciclismo in continua crescita, capace di regalare un’esperienza adrenalinica unica, che unisce sport e forti emozioni – spiega Riccardo Tagliabue, presidente di Sport Inside, Associazione che organizza e gestisce le gare di questa disciplina a livello nazionale per FCI dal 2021. “La tappa di Madesimo – prosegue – ha fatto già registrare un grande successo con oltre 250 atleti iscritti, tra cui non solo giovani ma anche tante donne e ragazze. Sarà in realtà una doppia tappa, perchè assegnerà punteggio pieno sia sabato che domenica. La terza tappa invece, si terrà a Bormio a fine agosto e decreterà i vincitori finali. Per Madesimo, inoltre, si tratta del secondo anno consecutivo di gare nazionali “DownHill Italia-Sport Inside” e sua pista “Valle delle Streghe” è una delle più apprezzate dai concorrenti e organizzatori anche internazionali, tanto da essere stata scelta per il 2025 come sede del Campionato Italiano in prova unica della Federazione Ciclistica Italiana”. Per le competizioni di questo fine settimana è arrivato anche il sostegno e l’incoraggiamento di Lara Magoni, Sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia, da sempre vicina al mondo dello sport in montagna: “Con grande entusiasmo – ha detto – vi auguro il meglio per la prima prova del Trofeo Regione Lombardia e per la terza tappa della Coppa Italia di Downhill. Lo sport, specie il ciclismo, non è solo una competizione, ma un viaggio interiore di scoperta e crescita personale. Ogni discesa rappresenta una sfida con se stessi, un’opportunità di superare i propri limiti e migliorarsi. E’ un’esperienza che insegna la disciplina, la resilienza e la capacità di adattamento, qualità fondamentali anche nella vita quotidiana. L’impegno nello sport non è solo un’attività fisica, ma un investimento nella propria salute e benessere. Ogni gara è un’occasione per celebrare la bellezza della natura circostante, esplorando sentieri e percorsi che ci offrono panorami mozzafiato e ci avvicinano alla nostra comunità. Grazie all’impeccabile organizzazione e all’instancabile lavoro dei volontari, questo evento diventa un’opportunità non solo di competizione, ma di condivisione di esperienze e di crescita collettiva. Che questo fine settimana sia ricco di emozioni e soddisfazioni per tutti voi! Continuate con passione e determinazione, perchè ogni discesa è un traguardo conquistato verso il miglioramento personale”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Regione Lombardia