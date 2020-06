“Cosa manca per battere Marquez? L’ultimo tassello è sempre il più difficile, lo cerchiamo da tre anni. Ci stiamo lavorando”. Questa la promessa del vice campione mondiale della MotoGP Andrea Dovizioso a poche settimane dalla partenza di un campionato interrotto dalla pandemia. “Sto benissimo, sono allenato come non mai perché ho avuto tanto tempo a disposizione – ha rimarcato il pilota della Ducati – Nell’ultimo mese e mezzo mi sono concentrato ancora di più sul motocross per cercare di lavorare su certi aspetti che credo di poter portare in MotoGp. L’ultimo periodo è stato bello: avere un piano e delle date precise aiuta”. Sarà un Mondiale anomalo, compresso in pochi mesi: “Tanti aspetti faranno la differenza – ha rimarcato Dovisiozo – Innanzitutto non abbiamo mai girato a luglio a Jerez, farà un caldo incredibile. Avremo una gomma posteriore mai provata in gara e poi partiremo senza ritmo, perché faremo un test il mercoledì e poi subito le gare. È una cosa mai provata”. Una battuta infine sul futuro personale e del compagno di squadra Danilo Petrucci, che sembra destinato alla Ktm: “Su Danilo non conosco i dettagli – ha dichiarato Dovizioso – ma spero riesca a trovare un posto in MotoGp perché ha il talento per essere competitivo. Il mio rinnovo con la Ducati? Vedremo, vi faremo sapere”.

Della situazione dei due piloti italiani ha parlato anche Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati Corse. “Stiamo affrontando il discorso del rinnovo di Dovizioso con il manager di Andrea. Siamo ancora in una fase preliminare, abbiamo prima discusso gli aspetti che riguardano la stagione in corso perché la crisi economica ha colpito anche le sponsorizzazioni. Speriamo di riuscire a far continuare una storia che dura da otto anni, sarebbe molto bello. Per Petrucci futuro in Ktm? Se resta in MotoGp sono molto felice – ha ammesso Ciabatti – Vogliamo bene a Danilo, abbiamo fatto una scelta prendendo Jack Miller per il prossimo anno, ma ci farebbe davvero piacere poterlo vedere ancora in pista, anche se da avversario”.