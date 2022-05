TALLINN (ESTONIA) (ITALPRESS) – E’ cominciato con una doppia medaglia di bronzo per l’Italia il Campionato Europeo Under 23 sulle pedane di Tallinn. A salire sul terzo gradino del podio continentale in Estonia, nella giornata inaugurale, sono stati Matteo Neri nella sciabola maschile e Serena Rossini nel fioretto femminile. Prestazioni esaltanti per i due azzurri, che sono valse due piazzamenti preziosi in competizioni che hanno però visto anche altri italiani protagonisti, con gli sciabolatori Michele Gallo e Luca Fioretto e le fiorettiste Marta Ricci e Anna Cristino che hanno concluso ai piedi del podio. Luccica il bronzo di Neri nella sciabola. Il bolognese dei Carabinieri ha vinto per 15-11 il derby azzurro contro Matteo Rea (alla fine 26°) nel tabellone da 32, prima di conquistare un posto nei “top 8” superando 15-7 l’ungherese Rabb. Poi, in semifinale, altra sfida tutta italiano contro Michele Gallo, che era testa di serie numero 1 della fase a gironi: all’ultima stoccata, 15-14, l’ha spuntata Neri, volando in semifinale dove il suo cammino si è interrotto solo contro il polacco Szczepanik (15-5). Come Gallo, quinto, è rimasto a un passo dalla zona medaglie pure Luca Fioretto, battuto 15-11 nei quarti di finale dal francese Ollivier. Bronzo per l’Italia anche nel fioretto femminile con Serena Rossini. L’anconetana delle Fiamme Gialle, numero 3 del tabellone dopo la fase a gironi, ha avuto ragione per 15-9 dell’austriaca Brugger, poi ha acquisito la certezza del podio contro la polacca Tomczak, sconfitta 15-12, fermandosi solo in semifinale al cospetto della tedesca Dhyuque Hein (15-7). Buone prove ma con il rimpianto della medaglia sfiorata per Marta Ricci e Anna Cristino, che hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto, mentre si è classificata 12esima Vittoria Ciampalini. Domani, invece, agli Europei Under 23 in Estonia sarà il turno della spada femminile (con Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Elena Ferracuti e Gaia Traditi) e del fioretto maschile (gli azzurri in gara saranno Alessio Di Tommaso, Francesco Pio Iandolo, Filippo Macchi e Pietro Velluti).

