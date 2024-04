RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Due preziose medaglie di bronzo per l’Italia nella quarta giornata dei Mondiali giovanili di Riyadh, la prima dedicata alla spada: nelle competizioni individuali Under 20 il Tricolore svetta al terzo posto grazie a Nicolò Del Contrasto nella gara maschile e ad Anita Corradino nella prova femminile. Un doppio podio di grandissimo valore per il gruppo del ct Dario Chiadò, in una giornata caratterizzata anche dalle ottime prestazioni di Matteo Galassi (7^) e Vittoria Siletti (12^). I risultati di Del Contrasto e Corradino assumono ancor più importanza perchè sia tra gli spadisti che tra le spadiste il podio iridato individuale nella categoria Giovani mancava da cinque anni (Di Veroli, Buzzacchino, Isola e Traditi furono i protagonisti a Torun 2019), con l’Italia che vola a quota sei nel medagliere in Arabia Saudita (fin qui un oro, due argenti e tre bronzi).

Primo podio internazionale in carriera, e proprio nell’appuntamento più importante, per Nicolò Del Contrasto che è entrato in gara con una fase a gironi da quattro vittorie e due sconfitte. Nei primi match ad eliminazione diretta l’azzurrino si è imposto sull’estone Muerumaa 15-8 e sul giapponese Nakamoto 15-10. Vittoria alla priorità poi per lo spadista della Sala di Scherma Società del Giardino Milano nel turno dei 32 contro l’uzbeko Fayziev 6-5. Negli ottavi il lombardo ha dominato il match contro l’atleta di Hong Kong Hsu 15-9 potendo così giocarsi una medaglia. Un assalto tiratissimo quello dei quarti che ha visto lo spadista classe 2004 avere la meglio ancora al minuto supplementare sul coreano Kim con il punteggio di 7-6. In semifinale lo stop contro il britannico Brooke 15-9 che ha dirottato Nico Del Contrasto sul terzo gradino del podio. Si è fermato a poche stoccate dalla medaglia Matteo Galassi. Il romagnolo dei Carabinieri, dopo i primi turni ad eliminazione diretta conquistati con grande autorità, è stato battuto dal britannico Brooke per 15-9 nei quarti di finale chiudendo settimo un Mondiale comunque di grande spessore. A seguire, 18^ posizione per Fabio Mastromarino, 38° Jacopo Rizzi.

Mattatrice tra le spadiste è stata invece Anita Corradino che, dopo una fase a gironi da cinque vittorie ed una sconfitta, ha iniziato la sua marcia vincente con il successo sulla spagnola Gomez Lopez 15-13 e poi con il 15-8 sulla tedesca Zerrweck. Nel turno delle 32 un successo al fotofinish per l’atleta della Cesare Pompilio Genova che ha avuto la meglio sull’ungherese Nagy per 15-14. La ligure negli ottavi di finale ha superato la numero 3 del mondo, la polacca Klasik 15-10 dopo un match condotto fin dalle prime battute. Ai quarti di finale Anita ha lottato punto su punto e ha conquistato il match contro l’atleta neutrale Kolbeneva 14-13 al minuto di priorità, assicurandosi così un posto sul podio. In semifinale, sempre al minuto di priorità, Corradino è stata sconfitta per 11-10 dalla canadese Yin, mettendosi al collo comunque una grandissima medaglia di bronzo.

Si è fermata ad un passo dalle migliori 8 la gara di Vittoria Siletti che è stata superata con il punteggio di 15-13 dalla francese Francillone, poi laureatasi campionessa del mondo. Così le altre azzurre: 25^ Eleonora Orso e 33^ Allegra Cristofoletto.

Domani seconda giornata di gare per la spada con le due prove individuali dedicate alla categoria Cadetti. Nella prova maschile in pedana Michele Queiroli, Federico Varone ed Ettore Leporati. Nella competizione femminile spazio per Maria Roberta Agata Casale, Mariachiara Testa e Silvia Liberati.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

