BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Due medaglie di bronzo azzurre luccicano a Barcellona nella gara individuale della tappa di Coppa del Mondo di spada femminile: Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis hanno conquistato il terzo gradino del podio in Spagna al termine di prestazioni da applausi. Un doppio bronzo e due splendide storie della scherma italiana: l’olimpionica Rossella Fiamingo, campionessa infinita da due titoli iridati e tre medaglie ai Giochi, che oggi in Catalogna è salita per la decima volta in carriera sul podio in una prova individuale di Coppa del Mondo, e al suo fianco la giovanissima Lucrezia Paulis che a 21 anni ha trovato la seconda medaglia consecutiva nel circuito internazionale delle “big” appena due settimane dopo il primo podio conquistato nel GP di Doha. Dalle spadiste azzurre del ct Dario Chiadò, insomma, un’altra grande prova di forza che porta a cinque il numero di medaglie individuali ottenute in questo primo scorcio di stagione di Coppa del Mondo 2024/2025. La giornata delle due azzurre è iniziata con i successi di Rossella Fiamingo sulla polacca Klughardt e di Lucrezia Paulis nel derby contro Alice Clerici, entrambi gli assalti chiusi con il punteggio di 15-9. Nel turno delle 32 la spadista siciliana dei Carabinieri ha avuto la meglio sulla transalpina Von Kerssenbrock per 14-13 mentre la romana delle Fiamme Oro si è imposta sull’estone Embrich con il risultato di 10-9. Nel match degli ottavi di finale Rossella Fiamingo ha avuto ragione della cinese Shi sfruttando la sua miglior posizione di ranking: durante l’assalto, infatti, per tre volte le due atlete sono state sanzionate per “non combattività” (un minuto consecutivo senza portare stoccate); a seguito di ciò, essendo il punteggio in parità (4-4) il passaggio del turno è andato all’azzurra in quanto meglio piazzata nel seeding della competizione. Un caso non molto comune ma nella gestione del quale si è rivelata importante l’esperienza e la lucidità della campionessa catanese. Nello stesso turno Lucrezia Paulis è entrata tra le “top 8” battendo 12-10 Hsieh, portacolori di Hong Kong. Le due atlete azzurre hanno conquistato la certezza di un posto sul podio grazie alle vittorie di Fiamingo sulla francese Vanryssel per 13-10 e di Paulis sull’estone Lehis con il risultato di 14-12. La splendida corsa delle spadiste italiane, entrambe allieve del maestro Daniele Pantoni, si è interrotta solo in semifinale: Rossella Fiamingo è stata superata dalla coreana Song per 15-9, mentre Lucrezia Paulis ha ceduto all’ungherese Muhari con il punteggio di 15-7. Ma quella doppia bandiera Tricolore sul terzo gradino del podio di Barcellona esprime in pieno le grandi prestazioni offerte. Così Rossella Fiamingo dopo aver raggiunto la “doppia cifra” nel numero di podi conquistati in Coppa del Mondo: “Sono felicissima per questo bronzo che mi dà grande fiducia per il lavoro che sto facendo e mi fa sentire ancora all’altezza di puntare in alto. E’ faticoso ripetersi nel tempo ma questo sport mi piace, mi diverte e mi stimola a provare ancora a fare qualcosa di grande”. Gioia anche nelle parole di Lucrezia Paulis: “Sono straordinariamente contenta perchè non mi sarei aspettata di riuscire a ottenere questo risultato per ben due volte di fila e sono molto felice di essere riuscita ad esprimere una buona scherma anche davanti ad avversarie molto molto più esperte di me”. Per quanto riguarda le altre azzurre, 18^ posizione per Alberta Santuccio, 19^ Giulia Rizzi, 22^ Federica Isola, 30^ Gaia Caforio, 35^ Carola Maccagno, 43^ Alessandra Bozza, 45^ Alice Clerici e 58^ Roberta Marzani. Domani la terza e ultima giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona con la prova a squadre. L’Italia salirà in pedana con il quartetto composto da Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Giulia Rizzi. Per il team azzurro debutto negli ottavi di finale contro la vincente del match tra Spagna e Svezia.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

