LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – La quarta gara di Formula 1 a Las

Vegas ha visto trionfare la Mercedes con un uno-due firmato dalla

coppia George Russell-Lewis Hamilton ma ha anche sancito il poker

iridato di Max Verstappen che, col quinto posto di oggi, si è

aggiudicato per la quarta volta consecutiva il titolo Piloti, non

essendo più raggiungibile da Lando Norris, terminato in sesta

posizione, nelle due rimanenti gare. Russell ha conquistato il

terzo successo in 126 Gran Premi disputati nella sua carriera, il

secondo in questa stagione dopo quello di Spielberg. Per la

Mercedes, che in questo fine settimana ha piazzato un suo pilota

al primo posto in ogni sessione, è la sessantesima doppietta della

storia: l’ultima risaliva al Gran Premio del Brasile di due anni

fa, sempre con Russell davanti a Hamilton. Con quattro titoli

iridati, Verstappen raggiunge Sebastian Vettel e Alain Prost al

quarto posto nella classifica dei piloti pluri-iridati: meglio di

lui hanno fatto solamente Juan-Manuel Fangio (5) e Lewis Hamilton

e Michael Schumacher, appaiati al primo posto con sette titoli

ciascuno.

Curiosamente, evidenziano da Pirelli, è la

seconda volta consecutiva che Max vince il titolo di sabato, dopo

che l’anno scorso si era laureato campione al termine della gara

Sprint di Lusail. Per la Red Bull è l’ottavo titolo Piloti:

soltanto Mercedes (9), McLaren (12) e Ferrari (15) hanno fatto

meglio della squadra diretta da Christian Horner sin dal suo

debutto nel 2005. La gara si è svolta con temperature leggermente

più miti (18/17 °C sia di aria che di asfalto) rispetto alle

giornate precedenti. Sulla griglia la stragrande maggioranza dei

piloti ha scelto di partire con le Medium. Quattro le eccezioni:

Alonso con la Soft, Perez, Bottas e Colapinto (che partiva dalla

pit-lane) con la Hard. Quasi tutti i piloti hanno effettuato due

soste, preferendo sfruttare il più possibile le gomme – in

particolare i due set di Hard conservati per la gara – invece che

provare a gestirle, soprattutto nella prima parte. Come spesso è

accaduto, la palma dell’autore dello stint più lungo è stata

appannaggio di due habituè della specialità come Kevin Magnussen

ed Esteban Ocon, che hanno completato 33 giri ciascuno con la

Hard. Un altro specialista, Valtteri Bottas, ha il primato di giri percorsi con la Medium (18).

“Prima di tutto complimenti a Max Verstappen per il suo quarto titolo mondiale, un traguardo incredibile per un ragazzo che ha compiuto da poco 27 anni, e anche alla Red Bull che per l’ottava volta ha portato un suo pilota a diventare campione del mondo. – sottolinea Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli – Dopo un inizio di stagione che sembrava essere il prosieguo di quella dello scorso anno, Max ha

saputo soffrire e lottare gara dopo gara, anche senza disporre del

pacchetto più competitivo, dimostrando di essere un campione

straordinario. Poi complimenti anche a Formula 1 per aver

organizzato qui a Las Vegas un evento straordinario, pieno di luci

e suoni ma, soprattutto, di un grande spettacolo che – ne sono

certo – ha entusiasmato gli oltre trecentomila spettatori che sono

venuti in pista questo fine settimana e i milioni che lo hanno

seguito in televisione e on line. Dal punto di vista del

comportamento delle gomme, è stato un Gran Premio di non immediata

lettura, a cominciare dalla strategia. Alla vigilia, la sosta singola era

chiaramente la più veloce ma alla fine praticamente tutti i piloti

ne hanno effettuate due – non prendendo in considerazione chi come

Norris ne ha fatta una ulteriore per conquistare il punto del giro

più veloce o chi come Ocon ha preferito non prendere rischi nel

finale. Ciò è stato dovuto – per quanto si può evincere da una

prima analisi dei dati – principalmente dal fatto che molti piloti

hanno preferito spingere sin dalle prime battute senza pensare

troppo alla gestione delle gomme. Ne è derivato che alcuni hanno

sofferto più del previsto per il graining e sono stati quindi

costretti ad anticipare la prima sosta, innescando una reazione a

catena che ha via via spinto tutti progressivamente verso la

doppia sosta, anche perchè sapevano di poter contare su due set di

Hard, senza alcun dubbio la mescola più competitiva in gara. – ha

concluso Isola – In media, il livello di degrado prestazionale è

stato relativamente contenuto, sia sulla Medium che sulla Hard,

così come l’usura. Chiaramente, ci sono stati piloti che hanno

accusato un degrado maggiore, soprattutto sulla C4, ma la sosta

singola era comunque fattibile, a patto di gestire con attenzione

gli pneumatici. Ne è derivato peraltro un Gran Premio pieno di

azione, con tantissimi sorpassi e duelli ruota a ruota, a

beneficio degli appassionati di questo bellissimo sport”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]