ROMA (ITALPRESS) – Il Lecce comunica di “aver sollevato, in data

odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra Luca Gotti.

A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi

mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le

migliori fortune”.

Questa la nota del club giallorosso all’indomani del pareggio casalingo contro l’Empoli. Gotti, subentrato a D’Aversa lo scorso 13 marzo, era riuscito a condurre il Lecce alla salvezza, impresa che però quest’anno è sembrata fin da subito più ardua. I giallorossi sono infatti in piena zona retrocessione, anche dopo l’anticipo di ieri sera: sette sconfitte, tre pareggi e appena due vittorie per un totale di soli nove punti in classifica dopo dodici giornate. Il dato che però preoccupa di più, è quello legato alla fase realizzativa: con cinque gol segnati, quello dei salentini è il peggior attacco della Serie A. Un dato che più di tutti potrebbe aver convinto la dirigenza a dare una svolta, legata alla guida tecnica: ora in cima al taccuino di Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino spicca il nome di Marco Giampaolo.

Servirà chiaramente del tempo per sciogliere il nodo inerente al nuovo allenatore, ma la pausa del campionato per gli impegni delle nazionali, permetterà al nuovo allenatore di avere qualche giorno in più per preparare la sfida in programma lunedì 25 novembre, a Venezia. Gotti lascia dunque il Salento dopo aver vinto 6 partite alla guida del Lecce, pareggiando in sette circostanze e perdendo in undici: per un totale di 24 panchine e una media punti di 1,04 a partita.

