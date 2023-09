ROMA (ITALPRESS) – Un’infermiera di 52 anni è stata uccisa a coltellate nel quartiere di Primavalle, a Roma. Il cadavere della donna è stato trovato in un condominio, riverso in una pozza di sangue.

La vittima lavorava in un ospedale della zona. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia di Stato.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]