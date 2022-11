VENEZIA (ITALPRESS) – L’Assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ha partecipato questa mattina nella sede dell’ex-Ideal Standard di Borgo Valbelluna (Belluno) all’evento dedicato alla ripartenza dell’azienda sotto il nome dello storico marchio “Ceramica Dolomiti”. “Questo è il punto di arrivo di una storia molto articolata – sottolinea Donazzan – storia che ha una identità fortissima fatta di attaccamento dei lavoratori, intelligenza del capitale familiare veneto, capacità e metodo di gestione della Regione del Veneto insieme ad un rapporto forte di leale collaborazione istituzionale. Questi sono tutti gli ingredienti di questo successo che porterò come modello, il modello veneto nella gestione delle crisi, all’attenzione del nuovo Governo e al Ministro dello sviluppo economico, perchè è fondamentale permettere la rigenerazione industriale dell’Italia con questo tipo di approccio”.

L’evento è servito ad ufficializzare la nuova società titolare dell’azienda nata dal progetto di una cordata industriale di imprenditori veneti, composta da Finint S.p.a, Delfin S.a.r.l., Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Za-Fin S.r.l., che ha acquisito il sito produttivo di Borgo Valbelluna e il marchio Ceramica Dolomite lo scorso primo giugno. L’accordo ha previsto il trasferimento di tutti i lavoratori nella nuova società e ha segnato l’inizio della nuova stagione industriale per Ceramica Dolomite e i suoi lavoratori. La società Ceramica Dolomite Spa ha, dunque, ufficialmente iniziato le proprie attività il primo giugno 2022. Il rilancio industriale ha visto l’avvio del primo forno il 22 luglio con i primi pezzi usciti dalla fabbrica il 28 luglio. Il 1 ottobre è stato avviato il secondo forno e, sempre a ottobre, è stato dato avvio alla commercializzazione dei prodotti a marchio Ceramica Dolomite.

“Sottolineo che, anche in questa occasione, tutti hanno riconosciuto il valore della gestione di questa crisi aziendale che la Regione del Veneto, attraverso la nostra Unità di Crisi aziendali, ha costruito con tutte le parti coinvolte – afferma l’Assessore Donazzan -. Tutti hanno convenuto che il sistema messo in atto e gli strumenti adottati possono essere considerati utile bagaglio e modello nella gestione delle crisi aziendali ben oltre i confini regionali. Ringrazio tutti i lavoratori, le parti sindacali, aziendali e tutti coloro che, nei rispettivi ruoli, hanno contributo al raggiungimento dell’obiettivo”.

