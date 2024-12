PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit ha fornito un contributo economico all’Associazione Inventare Insieme onlus per l’acquisto di attrezzature informatiche ed arredi per l’allestimento degli spazi di due locali di recente comprati ed incorporati al Centro Tau, ubicato nel quartiere Zisa di Palermo.

L’Associazione Inventare Insieme onlus è stata costituita nel 1990 per dare vita, attraverso il Centro Tau, ad iniziative educative, di assistenza sociale, di promozione artistica e culturale, di orientamento, di formazione e inclusione lavorativa. L’azione dell’Associazione è particolarmente rivolta a favore di bambini, adolescenti e giovani svantaggiati residenti nell’area Cipressi, Ingastone e Danisinni del quartiere Zisa di Palermo ed a giovani sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’associazione ha lanciato il progetto “Officina dei Mestieri al Centro Tau”, finalizzato all’ampliamento e al potenziamento degli spazi del Centro al fine di potere implementare gli interventi di presa in carico, formazione e accompagnamento al lavoro a favore di adolescenti e giovani a rischio di dispersione scolastica/formativa e Neet. L’acquisto di due locali, adiacenti a quelli già di proprietà dell’associazione, permetterà una maggiore efficacia degli interventi educativi, grazie anche alle attrezzature informatiche e agli arredi, acquistati con la donazione di UniCredit.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio – ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 2,4 milioni di euro a 206 progetti di onlus che operano nell’isola”.

“Da diversi anni UniCredit – ha dichiarato Francesco Di Giovanni, coordinatore generale dell’associazione Inventare Insieme Onlus – sostiene il Centro Tau attraverso dei contributi che vengono finalizzati a potenziarne la dotazione strumentale ed in particolare quella finalizzata all’innovazione ed alle nuove tecnologie. Un partner sostenitore attento ai nostri bisogni e alle attività che sviluppiamo da 34 anni sul territorio. Il contributo di Carta Etica 2024 è stato finalizzato all’arredamento e alla dotazione informatica dei nuovi spazi destinati alla ‘Officina dei Mestierì e finalizzati all’orientamento, alla formazione dei giovani e ai processi di accompagnamento al lavoro. Una collaborazione che non si ferma al sostegno economico ma che viene proiettata anche alla formazione dei giovani sui temi della finanza e dell’economia, temi fondamentali per la crescita dei giovani e per la loro proiezione sociale e lavorativa”.

– foto ufficio stampa Unicredit –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]