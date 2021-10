“E’ davvero frustrante assistere a questa inedita prova di forza dell’Unione contro la Polonia di Morawiecki per mancato rispetto della Rule of law in tema di ideologia lgbtq e nomine dei giudici, mentre in Italia i diritti umani fondamentali sanciti nella Carta europea dei diritti dell’uomo vengono calpestati dal governo del non eletto presidente Draghi”. Così l’europarlamentare Francesca Donato, intervenendo durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo dove si sta dibattendo sullo stato di diritto in Polonia. “La violazione della Rule of law in Italia è ben più grave di quella contestata alla Polonia – sottolinea l’ex parlamentare europea della Lega – ma la Commissione non se ne occupa. Forse il premier Draghi ha ricevuto dalle istituzioni europee una licenza di uccidere? Se non è così, Commissaria, intervenga subito in difesa dei cittadini italiani che chiedono aiuto, come hanno fatto ieri a Trieste”, conclude Donato.

(ITALPRESS).