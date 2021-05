“Serve una forte iniziativa del governo

italiano volta a tutelare il lavoro e la sicurezza dei pescatori

italiani, in particolare siciliani e sardi”. Lo chiede con una

lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi

l’europarlamentare della Lega Francesca Donato, a seguito delle

ripetute aggressioni subite dai pescherecci italiani da parte di

motovedette battenti bandiere libiche e turche nei giorni scorsi.

Nella missiva la deputata europea della Circoscrizione Isole

sottolinea che non e’ piu’ procrastinabile un autorevole

intervento del governo a difesa dei pescatori italiani “vittime di

sequestri, attacchi armati e ripetute minacce” a causa delle

“delimitazioni territoriali di Paesi extraeuropei come Libia,

Turchia e Algeria, che hanno unilateralmente fissato il confine

delle acque di propria pertinenza a distanza di decine di miglia

dalle proprie coste”. La parlamentare europea della Lega, nella

sua lettera, evidenzia in particolare come la Libia abbia “esteso

di 62 miglia la propria area di competenza oltre le 12 miglia

previste, intestandosi cosi’ l’utilizzo esclusivo, anche ai fini

della pesca, di un rilevante segmento di acque internazionali,

nelle quali storicamente si recavano a pescare i nostri marittimi”.

“Alla luce del percorso da Lei intrapreso sul fronte dei rapporti

bilaterali col nuovo governo libico – scrive ancora Francesca

Donato – La esorto ad istituire una Zona economica esclusiva

italiana il piu’ possibile ampia intorno alla penisola ed alle

isole maggiori, mirando alla conclusione di accordi fra Italia e

Libia, Turchia ed Algeria che ridefiniscano le rispettive Zee in

considerazione degli interessi del nostro comparto marittimo”.