La riforma del sistema dei rifiuti in discussione all’Ars, la possibile realizzazione di termovalorizzatori e la strategia regionale sulla transizione energetica sono alcuni dei temi affrontati a Palermo nel corso di un incontro tra l’assessore all’energia e ai rifiuti della Regione Siciliana, Daniela Baglieri, e la parlamentare europea della Lega, Francesca Donato.

“Si è trattato di un incontro proficuo – spiega Donato – l’assessore mi ha illustrato la norma in discussione all’Ars che ridisegna il sistema degli ambiti di gestione soffermandoci anche sui termovalorizzatori sui quali ho ribadito la necessità di avere certezza sulle fonti di finanziamento”.

L’eurodeputato del Carroccio ha poi garantito all’assessore Baglieri una fattiva collaborazione per costruire un rapporto più stretto con Bruxelles in tema di transizione energetica: “Per l’Europa è un tema strategico per i prossimi anni ed è indispensabile che la Sicilia cominci a deliberare un piano d’intervento che consenta di recuperare in breve tempo un gap che si è creato con altre regioni europee”, conclude Donato.

